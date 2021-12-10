Netflix запустив сайт Tudum — там будуть новини про премʼєри, ексклюзивні інтервʼю та цікаві історії

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Netflix

Стримінговий сервіс Netflix запустив сайт Tudum, на якому будуть новини про премʼєри та ексклюзивні інтервʼю. Для більш зручного використання користувачі можуть увійти на сайт через свій обліковий запис.

Netflix заявляє, що історії не повинні закінчуватися після титрів. Сайт все ще перебуває на початковій стадії, він буде розвиватись, зʼявлятимуться нові функції, зокрема там будуть розділи:

Внутрішня інформація: наприклад, повідомлення про продовження серіалу та дати випусків нових сезонів.

Копайте глибше: відповіді на питання «Чи заснований серіал «Покоївка» на реальних подіях?» «Де ще можна побачити акторський склад «Відьмака»?»

Розширені історії: корисні поради, прийоми та списки (наприклад, де можна знайти спортивний костюм із серіалу «Гра в кальмара»).

Новий сайт доступний по всьому світу, але зараз лише англійською мовою. Невідомо, чи планує Netflix запустити його іншими мовами.

TechCrunch пише, що Tudum названий на честь звуку, який користувачі чують, коли натискають кнопку відтворення на Netflix. Також так називалась віртуальна фан-подія Netflix, яка відбулася у вересні. Захід містив ексклюзивні перші перегляди, а також розмови із героями та творцями деяких із найпопулярніших шоу Netflix, у тому числі «Дуже дивні справи», «Емілі в Парижі», «Відьмак», «Корона», «Кобра Кай» та «Бріджертони».