У Франції спустили на воду перший катер для охорони морських кордонів України

Новини

У Франції спустили на воду перший катер FPB 98 MKI, збудований для охорони морських кордонів України.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Зараз завершуються остаточні роботи з монтажу, налагоджування та підготовки обладнання корабля до швартових випробувань. Вже навесні, після проведення ходових випробувань, новий катер має прибути до України.

Посол України у Франції Вадим Омельченко подякував французькій стороні за виконання контракту та зазначив, що одним із здобутків цього контракту є те, що 5 із 20 катерів, які планується побудувати, будуть вироблені в Україні з допомогою французьких спеціалістів на українських потужностях у Миколаєві.

Побудований катер може розвивати швидкість до 30 вузлів (близько 60 км/год). Його випробування розпочнуться вже наступного тижня та триватимуть до кінця січня. Крім того, найближчим часом у Францію прибудуть українські моряки-прикордонники, які під кураторством фахівців навчатимуться експлуатувати та обслуговувати нову техніку.