В Італії суд остаточно виправдав нацгвардійця Віталія Марківа у справі про загибель фоторепортера Роккеллі

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Пресслужба Офісу президента України

Верховний касаційний суд Італії повністю виправдав українського нацгвардійця Віталія Марківа, залишивши у силі вирок суду попередньої інстанції. Апеляційні скарги подали Генеральна прокуратура Мілана і сімʼя фоторепортера Роккеллі.

Про це сам Марків повідомив в Instagram.

«Сьогодні поставлена крапка. Ми виграли в Касаційному рішенні! Всі позови були відкинуті. Щиро дякую усім причетним! Це наша спільна перемога. Правда завжди перемагає», — зазначив нацгвардієць.