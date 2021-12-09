Європейський регулятор хоче скоротити інтервал між другою і бустерною дозами вакцини до трьох місяців
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Ernesto Ryan / Stringer / Getty Images
Робити бустерне (третє) щеплення від коронавірусу «безпечно та ефективно» вже через три місяці після завершення курсу первинної вакцинації.
Про це під час брифінгу 9 грудня заявив керівник відділу біологічних загроз здоровʼю та стратегії вакцинації Європейського агентства лікарських засобів (EMA) Марко Кавалері.
«Наявні дані підтверджують безпечне та ефективне введення бустерної дози вже через три місяці після завершення первинної вакцинації», — сказав він.
Зазначимо, наразі рекомендовано робити третє щеплення проти коронавірусу через шість місяців після введення другої дози вакцини.
- Раніше у Всесвітній організації з охорони здоров’я визначили дві групи людей, яким рекомендують отримати бустерну дозу вакцини від коронавірусу. Це можуть бути люди з ослабленим імунітетом і ті, хто вакцинувався інактивованою вакциною (CoronaVac, Sinopharm чи Bharat).
- Перед цим компанія Pfizer виступила із заявою, що три дози їхньої з BioNTech вакцини проти коронавірусу нейтралізують варіант «Омікрон».
- В Україні бустерну вакцинацію планують запустити у січні 2022 року.