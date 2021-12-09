Європейський регулятор хоче скоротити інтервал між другою і бустерною дозами вакцини до трьох місяців

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Робити бустерне (третє) щеплення від коронавірусу «безпечно та ефективно» вже через три місяці після завершення курсу первинної вакцинації.

Про це під час брифінгу 9 грудня заявив керівник відділу біологічних загроз здоровʼю та стратегії вакцинації Європейського агентства лікарських засобів (EMA) Марко Кавалері.

«Наявні дані підтверджують безпечне та ефективне введення бустерної дози вже через три місяці після завершення первинної вакцинації», — сказав він.

Зазначимо, наразі рекомендовано робити третє щеплення проти коронавірусу через шість місяців після введення другої дози вакцини.