США запровадили санкції проти ексглави Конституційного суду України Олександра Тупицького
- Автор:
- Софія Телішевська
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Пресслужба Конституційного суду
Державний департамент США увів санкції проти колишнього глави Конституційного суду України Олександра Тупицького та його дружини Ольги.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
У Міжнародний день боротьби з корупцією США наголосили, що вбачають цю боротьбу ключовою опорою демократії, а відтак запровадили санкції проти низки осіб, серед яких і представник судової системи України.
Тупицького та його дружину внесли у санкційний список «за значні корупційні дії».
«Олександр Тупицький, колишній голова Конституційного суду України (внесений до списку санкцій) за значні корупційні дії, зокрема отримання грошових хабарів під час роботи у судовій владі України. Дружина Тупицького Ольга Тупицька також внесена до списку санкцій», — йдеться у заяві Блінкена.
Перед цим до санкційного списку внесли колишнього першого заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова.
- 27 березня 2021 року Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Зеленський мотивував своє рішення тим, що «окремі судді Конституційного суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України».
- Перед цим, 29 грудня 2020 року, Зеленський своїм указом відсторонив Тупицького на два місяці, а 28 лютого — ще на місяць. У КСУ назвали указ президента юридично нікчемним, а Тупицький його оскаржив.
- 14 липня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду визнав незаконним і скасував указ президента про скасування указу про призначення Тупицького суддею КСУ. В Офісі президента заявили, що Верховний суд намагається захистити корупційну систему.