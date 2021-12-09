США запровадили санкції проти ексглави Конституційного суду України Олександра Тупицького

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Пресслужба Конституційного суду

Державний департамент США увів санкції проти колишнього глави Конституційного суду України Олександра Тупицького та його дружини Ольги.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

У Міжнародний день боротьби з корупцією США наголосили, що вбачають цю боротьбу ключовою опорою демократії, а відтак запровадили санкції проти низки осіб, серед яких і представник судової системи України.

Тупицького та його дружину внесли у санкційний список «за значні корупційні дії».

«Олександр Тупицький, колишній голова Конституційного суду України (внесений до списку санкцій) за значні корупційні дії, зокрема отримання грошових хабарів під час роботи у судовій владі України. Дружина Тупицького Ольга Тупицька також внесена до списку санкцій», — йдеться у заяві Блінкена.

Перед цим до санкційного списку внесли колишнього першого заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова.