«Душа просить чогось яскравого». Міністр юстиції Денис Малюська показав дизайн-проєкт нового Львівського СІЗО
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Facebook / Denis Malyuska
Міністр юстиції Денис Малюська 9 грудня опублікував у Facebook дизайн-проєкт нового Львівського слідчого ізолятора, який збудують на околиці Львова, на вулиці Збиральній.
Проєктування СІЗО зараз перебуває на фінальному етапі. Заклад збудують за рахунок надходжень від розпродажу вʼязниць.
На картинках — камери, спортзал, кімнати для відпочинку та фасад будівлі.
Як пише «Zaxid.net», 19 березня 2021 року Львівська мерія погодила будівництво нового СІЗО на околиці міста. Новий слідчий ізолятор буде розташований неподалік «Епіцентру», його площа становитиме 8,3 га. Територія нового СІЗО складатиметься з кількох корпусів: п’ятьох режимних корпусів, лікарні на 150 місць, спортзалу, збірного та слідчого відділень. Загалом одночасно у новому СІЗО зможе перебувати 720 чоловіків та 70 жінок і неповнолітніх. Окрім того, на території слідчого ізолятора облаштують сектор максимального рівня безпеки на 50 людей. На території слідчого ізолятора також будуть їдальня, лазня, клуб, крамниця і пекарня.
Крім цього, у СІЗО будуть прогулянкові зони для чоловіків, жінок, матерів з дітьми, інфекційних хворих і для занять спортом.
- Кабінет міністрів 9 грудня продовжив дію проєкту платних камер у слідчих ізоляторах до 22 квітня 2022 року. Проєкт стартував 22 квітня 2020 року і мав завершитися 31 грудня цього року. За цей час послугою платних камер скористалися 1 099 разів, а загальна сума доходів становила понад 6,1 мільйона гривень. За ці гроші відремонтували 108 безкоштовних камер на 716 ліжко-місць. Загалом в українських СІЗО в рамках проєкту платними зробили 43 камери.
- У травні в Київському слідчому ізоляторі відкрили корпус із новими платними камерами, які зробили за норвезьким зразком — з WiFi та телефоном.
- У жовтні в СІЗО увʼязненим дозволили платні телефонні розмови та інтернет.