Італія оштрафувала Amazon на понад $1 мільярд через монополію на ринку

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John Reese / Flickr

Італія оштрафувала компанію Amazon на $1,13 мільярда через порушення антимонопольних правил. Там зазначили, що компанія зловживала своїми домінуючими позиціями на ринку.

Про це пише Reuters.

За даними регулятора, Amazon своїми діями завдавала шкоди конкурентам у галузі онлайн-продаж.

«Amazon займає домінуючу позицію на італійському ринку як посередник платформ для продажів, що компанія використала для просування власного логістичного сервісу Fulfilment by Amazon (FBA) продавцями, активними на Amazon, замість логістичних сервісів, які пропонують оператори-конкуренти, і для посилення своєї домінуючої позиції», — йдеться в повідомленні.

Компанію зобов’яжуть усунути ці порушення, щодо неї розпочнуть детальний моніторинг.