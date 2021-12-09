Суд дозволив співачці Брітні Спірс підписувати фінансові документи — вперше за 13 років
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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У США суддя Верховного суду Лос-Анджелесу надала попзірці Брітні Спірс можливість підписувати документи на управління її статком, що оцінюється в $60 мільйонів. Вона через опікунство не могла цього робити 13 років.
Про це повідомляє Forbes.
Адвокат співачки Метью Розенгарт подав клопотання про те, що його підзахисна здатна підписувати фінансові документи сама як «незалежна жінка, яка не перебуває під опікою». Суддя Бренда Пенні задовольнила клопотання.
Брітні Спірс забере «бухгалтерське кермо» у Джона Забела, який тимчасово контролював її майно після того, як у вересні батька співачки Джеймса Спірса позбавили опікунства над нею.
Опікунство над Брітні Спірс було поділене на дві частини: майно та фінанси, а також її особа. З 2008 року за обидві частини відповідав її батько Джеймс, але у 2019 році він припинив бути особистим наглядачем через стан здоров’я. На Netflix є фільм про опіку під назвою «Брітні проти Спірса».
13 серпня стало відомо, що Джеймс Спірс вирішив відмовитися від опікунства над своєю дочкою, 30 вересня суд забрав у нього це опікунство, а 13 листопада Верховний суд міста Лос-Анджелес підтвердив це рішення.
- У 2006—2007 роках, після розлучення з чоловіком Кевіном Федерлайном, співачка втратила опіку над дітьми. Повний час вона лікувалася від наркозалежності та була пацієнткою психіатричних лікарень. У 2008 році, коли Брітні лежала у лікарні, їй призначили опікунів — ними стали її батько Джеймс Спірс і адвокат Ендрю Воллет. Вони отримали контроль над її життям і фінансами.
- Брітні Спірс через суд намагалася позбутися опікунства. У червні 2021 року вона вперше виступила на відкритому засіданні, де звинуватила свого батька в тому, що він змушував її давати концерти та приймати психотропні препарати. Сам Джеймс Спірс стверджує, що діє виключно в інтересах своєї дочки та бажає їй добра. Суд відмовив співачці у звільненні від опікунства.