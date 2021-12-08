Бразилія не вимагатиме у туристів COVID-сертифікати
- Автор:
- Софія Телішевська
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sergio souza / Unsplash
Бразилія не вимагатиме у туристів сертифікати про вакцинацію від COVID-19 після прибуття до країни. Раніше єдиною вимогою до іноземців був негативний ПЛР-тест.
Про це повідомляє AFP.
Міністр охорони здоровʼя Бразилії Марсело Кейрога повідомив, що «не можна розділяти людей на вакцинованих і нещеплених, аби накладати на них обмеження».
Однак Бразилія вимагатиме від невакцинованих іноземців пройти пʼятиденний карантин, який передбачає самоізоляцію.
«Після цього терміну туристи з негативним результатом ПЛР-тестом зможуть насолодитися красою нашої великої Бразилії», — сказав Кейрога.
- Людиною року за версією читачів журналу Time став президент Бразилії Жаїр Болсонару. Правий політик Жаїр Болсонару (шанувальник Трампа) запамʼятався критикою протиепідемічних заходів у розпал пандемії коронавірусу у себе в країні, а також образами на адресу захисників прав жінок, сексменшин та національних меншин.
- Найбільше Болсонару виступав проти вакцинації та локдауну. Сам політик не вакцинований, через що його не пускали до закладів в інших країнах. У грудні Верховний суд Бразилії схвалив розслідування щодо президента за висловлювання про прямий звʼязок вакцини від COVID-19 із загрозою зараження СНІДом. У жовтні 2021 року YouTube забанили Болсонару за фейки про коронавірус.