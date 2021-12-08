НАЗК виявило в декларації Медведчука недостовірну інформацію на понад 73 млн гривень

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У декларації народного депутата «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука виявили ознаки декларування недостовірної інформації на понад 73 млн гривень, що є рекордом за рік.

Про це повідомили у пресслужбі Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Під час перевірки було встановлено, що Медведчук не вказав вартість своєї земельної ділянки площею понад 6 гектарів та розміщеного на ній домоволодіння площею 2,9 тис. кв. метрів у Києві.

Як з’ясувало НАЗК, ділянка коштує понад 29 млн гривень, а домоволодіння — 16 млн гривень.

Також нардеп не задекларував земельну ділянку в окупованому Криму, якою має право користуватися його дружина.

Крім того, Медведчук зазначив у декларації, що йому невідомо, скільки коштують його автомобілі Mercedes-Benz Maybach S650, Mercedes-Benz S500 4 Matic, Toyota Land Cruiser 200 та Renault Duster.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру транспортних засобів, вартість авто становить 24 млн гривень, 1,8 млн гривень, 1,1 млн гривень та 500 тис. гривень відповідно.

Нардеп також відмовився вказати вартість шести автомобілів, які належать його дружині: Lexus LX 570 (1,4 млн гривень); Toyota Land Cruiser 200 (1,05 млн гривень), Mercedes-Benz Viti 116 CDI (1,08 млн гривень), Mercedes-Benz S 600 (10,9 млн гривень), Bentley Continental GT (1,6 млн гривень), BMW X5 (3,6 млн гривень).

Наразі НАЗК надіслало до Офісу генерального прокурора інформацію про недостовірне декларування доходів. Згідно з українським законодавством, за недостовірне декларування на понад 4,5 млн гривень Медведчуку може загрожувати штраф (від 68 тисяч до 85 тисяч гривень), громадські роботи (від 150 до 240 годин), обмеження волі (до 2 років).