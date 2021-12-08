Нацрада призначила перевірку телеканалу «Перший незалежний» через депутата Нестора Шуфрича
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Малолєтка Євген / УНІАН
Нацрада з телерадіомовлення розпочала додаткову перевірку через зміни у складі власності ТОВ «Тайм медіа» (супутниковий телеканал «Перший незалежний»).
Як повідомляє пресслужба Нацради, ліцензіат не повідомив регулятора про зміну кінцевого бенефіціарного власника, яким став народний депутат Нестор Шуфрич, і не повідомив, що в компанії відбулися зміни у переліку повʼязаних осіб та розподілу часток володіння компанією.
Телеканал «Перший незалежний» належить ТОВ «Медіахолдинг новини». Він зʼявився у лютому 2021 року після блокування «112 Україна», NewsOne та ZIK, які потрапили під санкції.
Регулятор повідомив, що «Медіахолдинг новини» володіють 40 фізосіб з часткою 1% і ще одна фізособа з часткою 60% — Шуфрич. Нардеп очолює комітет Верховної Ради з питань свободи слова, а тому Нацрада вважає, що Шуфрич має свій інтерес у цій сфері і це може впливати на його рішення.
Також регулятор повідомив, що позапланова перевірка встановила, що структура власності «Тайм медіа» не має ознак прозорості.
- 2 лютого РНБО ввела санкції проти нардепа від ОПзЖ, близького соратника Віктора Медведчука — Тараса Козака, а також його телеканалів: 112, ZIK та NewsOne. Козак оскаржив санкції у Верховному суді, а телеканал «112 Україна» оскаржив у Верховному суді указ Зеленського щодо запровадження санкцій. Зрештою канали заблокували.
- 24 лютого співробітники медіахолдингу Тараса Козака стали власниками львівського каналу «Перший незалежний». Його журналісти висловили різкий протест і заявили, що канал куплено незаконно.
- У вересні Шуфрич повідомив, що придбав мажоритарну частку телеканалу «Перший незалежний».