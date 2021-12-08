Нацрада призначила перевірку телеканалу «Перший незалежний» через депутата Нестора Шуфрича

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Малолєтка Євген / УНІАН

Нацрада з телерадіомовлення розпочала додаткову перевірку через зміни у складі власності ТОВ «Тайм медіа» (супутниковий телеканал «Перший незалежний»).

Як повідомляє пресслужба Нацради, ліцензіат не повідомив регулятора про зміну кінцевого бенефіціарного власника, яким став народний депутат Нестор Шуфрич, і не повідомив, що в компанії відбулися зміни у переліку повʼязаних осіб та розподілу часток володіння компанією.

Телеканал «Перший незалежний» належить ТОВ «Медіахолдинг новини». Він зʼявився у лютому 2021 року після блокування «112 Україна», NewsOne та ZIK, які потрапили під санкції.

Регулятор повідомив, що «Медіахолдинг новини» володіють 40 фізосіб з часткою 1% і ще одна фізособа з часткою 60% — Шуфрич. Нардеп очолює комітет Верховної Ради з питань свободи слова, а тому Нацрада вважає, що Шуфрич має свій інтерес у цій сфері і це може впливати на його рішення.

Також регулятор повідомив, що позапланова перевірка встановила, що структура власності «Тайм медіа» не має ознак прозорості.