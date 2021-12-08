Папа Римський не вважає секс поза шлюбом найсерйознішим гріхом — набагато гірші погорда й ненависть

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Лідер католицької церкви Папа Римський Франциск сказав, що секс поза шлюбом не є «найсерйознішим» гріхом.

Про це він заявив під час сеансу запитань та відповідей із репортерами на зворотному шляху до Італії з Греції, цитує The Independent.

«Гріхи плоті не найсерйозніші», — сказав Папа і уточнив, що погорда й ненависть — ось «найсерйозніші гріхи».

Папу також запитали про відставку архієпископа Парижу Мішеля Апетіта, який на початку цього грудня вирішив піти у відставку після того, як французький журнал заявив, що він мав інтимні стосунки з жінкою. Папа зазначив, що це був «промах» архієпископа і порушення шостої заповіді. Шоста заповідь свідчить: «Не чини перелюбу», що стосується людей, які займаються сексом поза шлюбом, але Папа припустив, що це може стосуватися і священників, які не дотримуються цнотливості. Однак Папа уточнив, що затвердив відставку архієпископа через його схильність до пліткарства.