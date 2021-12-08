Зеленський підписав закон про виділення вакцинованим по тисячі гривень
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету. З нього виділять 8 млрд гривень на виплату повністю вакцинованим українцям.
Про це повідомляється на сторінці закону на сайті Верховної Ради.
7 грудня документ підписав очільник парламенту Руслан Стефанчук, а 8 грудня — Володимир Зеленський.
8 млрд гривень з державного бюджету підуть на програму «єПідтримка». Керувати цими коштами буде Міністерство економіки. Запрацює програма з 19 грудня.
- Нагадаємо, 15 листопада президент Зеленський повідомив, що за вакцинацію від коронавірусу обома дозами українці отримають по тисячі гривень. Їх можна буде витратити лише в певних сферах: придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концерт чи виставку або купити квитки для мандрівок усередині країни, на внутрішні залізничні та авіаперевезення.
- Виплачувати кошти будуть усім вакцинованим, а не тільки тим, хто зробив щеплення після 19 грудня. Тисяча приходитиме на картку: українці в додатку «Дія» пройдуть верифікацію та отримуватимуть спеціальну банківську картку. Ті, у кого «Дії» немає, отримають гроші іншим шляхом (механізм поки невідомий). Кошти можна буде витратити протягом 4 місяців.