Зеленський підписав закон про виділення вакцинованим по тисячі гривень

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету. З нього виділять 8 млрд гривень на виплату повністю вакцинованим українцям.

Про це повідомляється на сторінці закону на сайті Верховної Ради.

7 грудня документ підписав очільник парламенту Руслан Стефанчук, а 8 грудня — Володимир Зеленський.

8 млрд гривень з державного бюджету підуть на програму «єПідтримка». Керувати цими коштами буде Міністерство економіки. Запрацює програма з 19 грудня.