Читачі Time обрали людиною року президента Бразилії Жаїра Болсонару

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Людиною року за версією читачів журналу Time став президент Бразилії Жаїр Болсонару.

Читачі американського журналу могли проголосувати за людину чи групу людей, які на їхню думку найбільш позитивно чи негативно вплинули на світ у 2021 році. У підсумку проголосували понад 9 мільйонів людей.

Болсонару отримав 24% голосів, обійшовши колишнього президента США Дональда Трампа (9%), медпрацівників-борців із пандемією (6,3%) та російського опозиціонера Олексія Навального (6%), який перебуває у колонії.

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Правий політик Жаїр Болсонару (шанувальник Трампа) запамʼятався критикою протиепідемічних заходів у розпал пандемії коронавірусу у себе в країні, а також образами на адресу захисників прав жінок, сексменшин та національних меншин.

Найбільше Болсонару виступав проти вакцинації та локдауну. Сам політик не вакцинований, через що його не пускали до закладів в інших країнах. У грудні Верховний суд Бразилії схвалив розслідування щодо президента за висловлювання про прямий звʼязок вакцини від COVID-19 із загрозою зараження СНІДом. У жовтні 2021 року YouTube забанили Болсонару за фейки про коронавірус.

Людину року, обрану редакцією Time, оголосять 13 грудня.