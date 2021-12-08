Японський мільярдер відправився на МКС. Він там проведе 12 днів і обіцяє виконати 100 завдань

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Японський підприємець Юсаку Маесава у середу, 8 грудня, відправився на Міжнародну космічну станцію (МКС) і приєднався до списку мільярдерів, які побували в космосі. Про це повідомляє BBC.

Російська ракета «Союз» з Маесавой злетіла з космодрому Байконур у Казахстані. Очікується, що він проведе на МКС 12 днів і стане першим космічним туристом, який відвідав станцію за останні роки. Маесаву супроводжують російський космонавт Олександр Місуркін і відеопродюсер Йозо Хірано, який документує подорож для YouTube-каналу мільярдера. Маесава планує виконати 100 завдань у космосі, зокрема пограти у гольф, пускати мильні бульбашки та запустити паперовий літак.

Подорож обійшлась мільярдеру у $88 мільйонів. Перед запуском Маесава пройшов програму тренувань, яка включала сон на похилому ліжку, обертання в кріслі і тривалі ігри в бадмінтон. Цю поїздку він назвав своєю мрією.

Він став першим космічним туристом, який сам оплатив свою подорож і полетів на МКС за останні понад десять років. Протягом багатьох років єдиним способом дістатися МКС була подорож на капсулі «Союз». У 2010 році Росія призупинила свою приватну космічну програму, але оскільки зараз ідея космічного туризму набирає обертів, то знову почала дозволяти ці «рейси».

Хто такий Юсаку Маесава?

46-річний японський мільярдер, підприємець і колекціонер творів мистецтва. Колишній барабанщик панк-рок-групи, який у 1998 заснував компанію Start Today з продажу рідкісних компакт-дисків і платівок. Пізніше 2004 року він переключився на моду: заснував інтернет-магазин Zozotown і став мільярдером. Журнал Forbes називає його 30-ю найбагатшою людиною Японії зі статком у $1,9 мільярда.

Пристрасть Маесави до космічних подорожей була добре помітна останніми роками. Він потрапив у міжнародні новини у 2019 році, коли зʼясувалося, що він став першим приватним пасажиром, який має облетіти Місяць із компанією мільярдера Ілона Маска SpaceX. Цей рейс називається dearMoon, він запланований на 2023 рік. У березні Маесава оголосив, що візьме із собою вісьмох представників громадськості та сам сплатить усю подорож. У 2020 році він почав шукати дівчину, яка полетить з ним у космос, але потім передумав через «змішані відчуття».