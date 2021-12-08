АМКУ досі не дозволив приватизацію заводу «Більшовик» у Києві, хоча держава вже отримала гроші
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Wikipedia / Kiyanka
Антимонопольний комітет поки не дозволив придбання «Першого київського машинобудівного заводу» («Більшовик») у Києві. Там зазначили, що досі розглядають повторну заявку, хоча держава вже отримала за нього кошти.
Про це у своєму Facebook написала очільниця комітету Ольга Піщанська.
«Антимонопольний комітет ще не виносив рішення щодо поданої повторно заяви про надання дозволу ТОВ «Дженерал Комерс» придбати контрольний пакет акцій АТ «Перший київський машинобудівний завод» («Більшовик»). Розгляд заяви триває», — зазначила вона.
Водночас вона пояснила, що за законом переможець аукціону має внести кошти за придбання лоту протягом 30 днів, інакше потім йому нараховуватиметься пеня. А якщо інвестор протягом 60 днів не сплатить гроші, це є підставою для розірвання договору.
- 27 жовтня на аукціоні Фонду державного майна продали завод «Більшовик» у рамках великої приватизації. Стартова ціна була на рівні 1,39 мільярда гривень. Завод продали за 1,429 мільярда гривень ТОВ «Дженерал Комерс», повʼязаному з холдингом UFuture, що належить бізнесменові Василю Хмельницькому. Нові власники обіцяють створити на місці заводу інноваційну інфраструктуру із мільярдними інвестиціями та нові робочі місця.
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