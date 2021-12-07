Комітет парламенту США виключив з оборонного бюджету санкції проти «Північого потоку — 2», але залишив військову допомогу Україні
- Автор:
- Софія Телішевська
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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Комітет Палати представників США затвердив проєкт оборонного бюджету країни на 2022 рік. Зокрема, документ містить пункт про виділення Україні $300 мільйонів військової допомоги.
Ці кошти підуть на підтримку Збройних сил України, ідеться в тексті законопроєкту.
Згідно із законопроєктом, $4 мільярди виділять на європейську ініціативу щодо стримування Росії. Зазначимо, що після обговорень запропоновану раніше суму збільшили на $570 мільйонів.
Водночас комітет виключив з оборонного бюджету санкції проти «Північного потоку — 2».
«Ми раді оголосити, що дійшли двопартійної, двопалатної угоди щодо закону про державну оборону цього року», — зазначено в заяві комітету.
Видання Bloomberg повідомляє, що в разі відкритого вторгнення Росії до України Сполучені Штати виступатимуть за повне зупинення Німеччиною проєкту російського газопроводу «Північний потік — 2».
- 21 липня США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2». Передбачається, що Берлін буде домагатися від Росії продовжити транзит газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів у разі, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. Окремим пунктом вказана масштабна фінансова допомога Україні для модернізації української ГТС.
- 10 вересня будівництво трубопроводу «Північний потік — 2» повністю завершили. Газопровід складається з двох ниток протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів, кожна загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік. Ними Росія постачатиме газ до Німеччини через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії.
- 16 листопада Федеральне агентство мереж Німеччини призупинило сертифікацію газопроводу. Регулятор зазначив, що сертифікація оператора «Північного потоку — 2» можлива тільки в разі, якщо оператор створений в організаційно-правовій формі, що відповідає законодавству Німеччини. Там додали, що оператор газопроводу Nord Stream 2 AG не змінюватиме форму, а створить для німецької частини газопроводу дочірню компанію відповідно до законодавства Німеччини.