Байден закликав Путіна до мирної деескалації російських військ на кордоні з Україною

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Twitter / The White House

Президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін закінчили перемовини у форматі закритої відеоконференції. Розмова розпочалась о 17:00 за київським часом і тривала понад дві години замість запланованих 60 хвилин. Серед іншого сторони обговорили питання нарощування Росією військової потужності вздовж кордону з Україною.

Білий дім опублікував коротку заяву про підсумки зустрічі.

У релізі йдеться, що президент Байден висловив глибоке занепокоєння з приводу ескалації збройних сил Росії уздовж українського кордону та чітко дав зрозуміти Путіну, що США готові відповісти Кремлю сильними економічними санкціями в разі повномасштабного вторгнення. Обидва президенти доручили своїм командам продовжити комунікацію з цього питання.

Глава Білого дому закликав президента Росії до дипломатичного вирішення ситуації та підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Окрім України, президенти також обговорили діалог між США та Росією щодо стратегічної стабільності, проблему хакерських атак і програм-вимагачів і спільну роботу над регіональними проблемами, зокрема щодо Ірану.

Після завершення саміту президент США Джо Байден поспілкується з лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії щодо результатів перемовин.

За даними журналістки CNN Наташі Бертран, президент США після саміту з Путіним через кілька днів зателефонує до президента України Володимир Зеленського. До цього консультації з українським лідером провів держсекретар США Ентоні Блінкен.