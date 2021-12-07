Смертельна ДТП у Харкові: 16-річного водія Infinity визнали осудним

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Обвинуваченого в аварії у Харкові 16-річного водія визнали осудним. Психіатрична експертиза показала, що Микола Харківський усвідомлював свої дії на момент ДТП.

Про це повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, передає місцеве видання Vgorode.

За його словами, експертиза підтвердила, що у підозрюваного на момент ДТП і зараз немає хронічного або тимчасового психічного розладу, недоумства або іншого хворобливого стану психіки.

«Підозрюваний міг і може усвідомлювати свої дії та керувати ними», — розповів Чубенко.

Загалом у справі про ДТП призначено близько 15 експертиз. Результати отримані у двох — психіатричній та генетичній.

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