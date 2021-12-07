Синоптики попередили про погіршення погоди та температурні контрасти через циклон: від -5 °С на заході до +12 °С на півдні

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pixabay / Hans

У середу, 8 грудня, в Україні через наближення циклону з Балкан ще більше погіршиться погода.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, з ночі на Одещині падатимуть значні дощі, потім циклон переміщуватиметься територією України на північний схід, створюючи великі температурні контрасти. Так, максимальне значення температури у Рівному завтра становитиме -5 °С, водночас на Херсонщині — аж +12 °С.

На півночі країни, Вінниччині та Закарпатті протягом доби буде від +2° до -3 °С, на заході вночі -3...-8 °С, удень 0...-5 °С; на решті території вночі +2...+7 °С, вдень +5...+10 °С, у Криму до +13 °С.

Найскладнішою буде погода в межах Вінницької, Київської, Чернігівської областей та прилеглих до них територій. Тут синоптики прогнозують намерзання дощу та мокрого снігу на поверхнях та дорогах з утворенням слизької льодяної кірки (ожеледі та ожеледиці).

Дощитиме 8 грудня майже в усіх регіонах, окрім південного сходу, у північних та Вінницькій областях очікується дощ із мокрим снігом, на заході країни — переважно сніг. У районах, де температура опуститься нижче нуля і дощ перейде у сніг, можливе його налипання. Вітер переважно північно-східний (у східних областях — південно-східний), 7—12 м/с.

У зв’язку з цим синоптики оголосили штормове попередження (І рівень небезпечності) у Києві, Київській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Окрім цього, в Укргідрометцентрі попередили про ймовірність сходження лавин у Карпатах (значна сніголавинна небезпека, ІІІ рівень), зокрема на високогір’ї Івано-Франківської області, а також на високогір’ї Закарпатської області та у середньогір’ї Львівської області (помірна сніголавинна небезпека, ІІ рівень).