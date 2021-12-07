На порталі «Дія.Бізнес» з’явився розділ, де підприємці можуть обрати фінансові програми

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Міністерство оборони України

Відсьогодні, 7 грудня, на порталі «Дія.Бізнес» запрацював новий розділ для підприємців, де можна обрати необхідну фінансову програму, прочитати детальні умови отримання коштів та звернутися безпосередньо до банківських та інших установ. Розділ отримав назву «Маркетплейс фінансових можливостей для бізнесу».

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Загалом у новому розділі є інформація про понад 60 фінансових програм і можливостей для бізнесу, зокрема про кредитні програми, лізинг, альтернативне фінансування, державні програми підтримки, грантові програми тощо.

У Мінцифри обіцяють, що протягом грудня у розділі з’являться нові функції та фільтри — підприємці зможуть вибрати необхідну для фінансування суму, відсоткову ставку, тип фінансування тощо.