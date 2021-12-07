В Україні запускають пілотний проєкт фармацевтичного страхування: люди зможуть отримати ліки на 20 тисяч гривень

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Enrique Saldivar / Flickr

У шести містах України запускають пілотний проєкт фармацевтичного страхування. Першими взяти участь у проєкті зможуть мешканці Києва, Одеси, Харкова, Запоріжжя, Сум та Рівного.

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко під час підписання відповідного Меморандуму між МОЗ, профільним комітетом Ради, Національною асоціацією страховиків, Лігою страхових організацій, Асоціацією «Страховий бізнес» і ПриватБанком.

«Є ліки, що не входять до програми «Доступні ліки» та вартість яких не відшкодовується за програмою реімбурсації, і саме завдяки добровільному страхуванню можна отримати компенсацію на ліки, які призначаються під час амбулаторного лікування», — пояснив Ляшко.

За оцінками МОЗ, щорічно українці залишають в аптеках близько 60 мільярдів гривень, понад 50% із яких люди витрачають на ліки без доведеної ефективності та за необґрунтованими призначеннями.

Також у міністерстві уточнили, що страхування коштуватиме 120 гривень на місяць, людина отримає можливість використати 20 тисяч гривень страхової суми в разі призначення їй ліків, що не входять до програми «Доступні ліки» і вартість яких не відшкодовується за програмою реімбурсації.

Для отримання ліків пацієнт повинен прийти до лікаря, який його обстежить та випише рецепт на ліки. Препарати, що входять у програму фармакологічного страхування, автоматично бронюються в аптеці. Пацієнт отримає повідомлення з інформацією про аптеку, де можна забрати ліки. Оплата ліків страховою компанією відбувається автоматично, без залучення пацієнта або лікаря.

Водночас у МОЗ наголосили, що лікар не зможе призначити ліки, які не передбачені клінічними протоколами, а рецепти будуть виписуються лише на міжнародні некомерційні назви препаратів. В аптеках діятиме автоматизований вибір препаратів за принципами доступності та ціни.

Окрім цього, Ляшко розповів, що у 2022 році також запустять електронний рецепт, електронний реєстр лікарських засобів та оцифровані електронні протоколи.