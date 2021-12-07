Рятувальники знайшли в Карпатах тіло чоловіка, який поїхав кататись на снігоході та загубився

Новини

Facebook / ДСНС

Рятувальники знайшли в Карпатах тіло 50-річного чоловіка, який зник ще 4 грудня на полонині Руна (Ужгородський район) під час катання на снігоході.

Тіло знайшли у вівторок, 7 грудня. Зник він 4 грудня.

Від чого саме він помер — поки невідомо. Чоловіка шукали 90 рятувальників і 33 одиниці техніки, зокрема в повітря піднімали вертоліт Мі-8.

Увечері 4 грудня в Карпатах троє чоловіків виїхали кататися на снігоходах у районі полонини Руна та заблукали. Наступного дня, 5 грудня, під обід двоє з них вийшли на звʼязок і повідомили, що перебувають на турбазі «Девур» у селі Лумшори Ужгородського району. Рятувальники скерували їх у правильному напрямку та самі виїхали назустріч. Однак ще один чоловік на звʼязок не вийшов, його пошук ускладнював туман. Тими вихідними (4—5 грудня) у Карпатах була небезпека сходження лавин.