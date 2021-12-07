У Німеччині три партії підписали коаліційну угоду. Новий уряд буде вже в середу

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Herman / Flickr

У Німеччини соціал-демократи, «зелені» та «вільні демократи» офіційно підписали коаліційну угоду. Новий уряд призначать уже в середу.

Про це пише Deutsche Welle.

На формальній церемонії підписання були присутні по п’ять представників від соціал-демократів і «зелених» та троє представників «вільних демократів».

У середу в Німеччині затвердять склад нового уряду. Новим канцлером стане лідер соціал-демократів Олаф Шольц. Таким чином, епоха Ангели Меркель, яка керувала Німеччиною з 2005 року, завершиться.

Лідер «вільних демократів» Крістіан Лінднер у новому уряді отримає посаду міністра фінансів. Один із лідерів «зелених» Роберт Габек очолить Міністерство економіки та захисту клімату, також він буде віцеканцлером. Ще одна лідерка «зелених» і кандидатка від цієї партії в канцлери Анналена Бербок стане першою в історії Німеччини жінкою, яка очолить Міністерствао закордонних справ.