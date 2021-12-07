В Україні виявили майже 9 тисяч нових заражених коронавірусом. Вакцинувались — 188 тисяч людей

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В Україні протягом 6 грудня зафіксували понад 8,5 тисячі нових випадків зараження коронавірусом. Серед них 716 дітей та 200 медиків.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

До лікарень з коронавірусом потрапили 1 349 хворих, а 467 людей померли від ускладнень. Водночас 22 878 заражених успішно одужали від коронавірусу.

Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (1 270) та Полтавській (716) області.

Також за добу понад 188 тисяч українців вакцинувалися від коронавірусу. 73 тисячі отримали першу дозу вакцини, а 115 тисяч — другу.