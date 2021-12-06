Євросоюз продовжив ще на рік санкції за серйозні порушення прав людини

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Рада Європейського Союзу 6 грудня вирішила продовжити санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до серйозних порушень прав людини в різних країнах, на один рік — до 8 грудня 2022 року.

Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

«Санкції, як і раніше, застосовуватимуться до всіх перерахованих досі фізичних та юридичних осіб, за винятком одного померлого, внаслідок чого у списку буде загалом чотирнадцять фізичних та чотири юридичні особи», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, санкції були запроваджені проти представників Китаю, Еритреї, КНДР, Лівії, Південного Судану та Росії — начальник Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашников; глава Слідчого комітету Олександр Бастрикін; генпрокурор Росії Ігор Краснов; глава Росгвардії Віктор Золотов, а також колишній глава поліції міста Аргун в Чечні Аюб Катаєв і віцепремʼєр Чечні Абузайд Вісмурадов.

Проти перших чотирьох росіян санкції ввели через довільні арешти та затримання, зокрема арешт опозиціонера Олексія Навального. Катаєва та Вісмурадова звинувачують у тортурах, переслідуваннях та позасудових стратах представників ЛГБТ-спільноти у регіоні.