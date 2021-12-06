Евросоюз продлил еще на год санкции за серьезные нарушения прав человека

Совет Европейского Союза 6 декабря решил продлить санкции против физических и юридических лиц, причастных к серьезным нарушениям прав человека в разных странах, на один год — до 8 декабря 2022 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

«[...] В списке будет всего четырнадцать физических и четыре юридических лица», — говорится в сообщении.

Отметим, санкции были введены против представителей Китая, Эритреи, КНДР, Ливии, Южного Судана и России – начальника Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова; главы Следственного комитета Александра Бастрыкина; генпрокурора России Игоря Краснова; главы Росгвардии Виктора Золотова, а также бывшего главы полиции города Аргун в Чечне Аюба Катаева и вице-премьера Чечни Абузайда Висмурадова.

Против первых четырех россиян санкции ввели из-за произвольных арестов и задержаний, в частности ареста оппозиционера Алексея Навального. Катаева и Висмурадова обвиняют в пытках, преследованиях и внесудебных казнях представителей ЛГБТ-сообщества в регионе.