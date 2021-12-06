Міграційна криза: на кордон Польщі та Білорусі прибули естонські військові
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Естонські військові прибули на кордон Польщі та Білорусі для посилення. Вони допоможуть польським прикордонникам, армії та поліції захистити кордон від нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу, які прориваються з білоруської сторони.
Про це повідомило Міноборони Польщі.
На кордон прибули інженери естонського скаутського батальйону та інженери-резервісти двох піхотних бригад. Вони співпрацюють із солдатами польської «Залізної дивізії», в їхнє завдання входить зведення і ремонт загороджень.
У середу, 8 грудня, інженерні роботи на кордоні розпочнуть і військові Великої Британії.
- 2 грудня США, Велика Британія, Канада та Європейський Союз запровадили санкції проти Білорусі за організацію потоку мігрантів із країн Близького Сходу до ЄС. У Білорусі заявили, що вживуть «жорсткі, асиметричні, але адекватні заходи».
- Незабаром голова МЗС Білорусі заявив, що країна може втратити державність, якщо Захід продовжить санкційний тиск.