За добу коронавірусом заразилися понад 4 тисячі українців. Вакцинувалися — 70 тисяч
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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За минулу добу, 5 грудня, в Україні коронавірусом заразилися майже 4,5 тисячі людей. Серед них 429 дітей та 52 медики.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
До лікарень потрапили 1 660 хворих, а 239 людей померли від ускладнень. Водночас 9 082 українці одужали від коронавірусу.
Також протягом доби 27 тисяч українців вакцинувалися першою дозою вакцини, а 43 тисячі — другою дозою. Загалом в Україні вже 13,7 мільйона людей отримали принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу.
- Раніше Міністерство охорони здоровʼя повідомляло, що в Україні стабілізуються всі показники — регіони поступово виходитимуть із «червоних» зон. Також Україна пройшла осінній пік смертності від коронавірусу.
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