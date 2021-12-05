На Закарпатті чоловіки поїхали кататися на снігоходах і загубилися. Густий туман ускладнює пошуки
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Закарпатській області рятувальники другу добу поспіль шукають трьох чоловіків, які виїхали у гори на снігоходах та заблукали.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Увечері 4 грудня чоловіки виїхали кататися на снігоходах в районі полонини Руна Турʼє-Реметівської територіальної громади Ужгородського району.
О 13:10 5 грудня двоє чоловіків вийшли на звʼязок та повідомили, що перебувають на турбазі «Девур» у селі Лумшори Ужгородського району. Тепер рятувальники скеровують їх у правильному напрямку та самі виїхали їм назустріч.
Пошуки ще одного чоловіка тривають, але сильний туман ускладнює ситуацію.
До пошукових робіт залучили 20 рятувальників та дві одиниці техніки.
Нагадаємо, у Державній службі Україні з надзвичайних ситуацій повідомили, що у вихідні, 4 та 5 грудня, в Карпатах зберігатиметься небезпека сходження лавин. Наразі позначка небезпеки сягає третього рівня з пʼяти можливих.
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