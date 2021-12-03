«Укрзалізниця» вперше дозволила замовляти групові квитки онлайн. І зробила їх дешевшими

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Kalegin Michail / Unsplash

«Укрзалізниця» вперше надала можливість замовляти групові квитки онлайн. Це вже можна зробити на цьому порталі.

Про це компанія повідомила у пʼятницю, 3 грудня.

Раніше для того, щоб оформити групове перевезення, пасажирам потрібно було двічі звертатися до кас вокзалів: спочатку щоб заповнити вручну заяву та попередньо зарезервувати вагон, потім для того, щоб оплатити. Зараз до каси вокзалу необхідно буде завітати лише на фінальному етапі отримання квитків та сплатити їх повну вартість (у перспективі це переведуть в онлайн).

Крім того, «Укрзалізниця» зробила замовлення групових перевезень дешевшим: з 10 грудня вартість резервування місць для групи із 30 і більше людей становитиме 50 гривень з дорослого пасажира та 35 гривень з дітей до 18 років (раніше для дорослих було 80 гривень, 40 для дітей — і незалежно від розміру групи).