Бойовики знову обстріляли Станицю Луганську
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook
Російські бойовики на Луганщині у пʼятницю, 3 грудня, приблизно о 15:00 розпочали обстріл Станиці Луганської.
Цю інформацію «Бабелю» підтвердив керівник Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації Альберт Зінченко.
За його словами, стріляють по тих же позиціях, що і два дні тому. Пізніше штаб Операції обʼєднаних сил повідомив, що Станицю бойовики двічі обстріляли із артилерії калібру 122 мм та озброєння БМП-1.
У соцмережах публікують відео і повідомляють, що обстрілювали з окупованого села Червоний Яр.
- 29 листопада російські бойовики на Луганщині також приблизно о 15:00 розпочали обстріл селищ Станиця Луганська, Кондрашівка та Старий Айдар. Бойовики тоді випустили з артилерії по їхніх околицях 47 снарядів калібру 122 міліметри. Поранення отримав один цивільний та двоє військових.