У Білорусі суд визнав «екстремістськими» соцмережі «Радіо Свобода»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Центральний райсуд Мінська визнав «екстремістськими матеріалами» інформацію та продукти, що розповсюджуються соцмережами радіомовника «Радіо Свобода». Йдеться про матеріали в YouTube, на Telegram-каналі «Радіо Свобода — Білорусь» та у його аналогах в інших соцмережах.
Про це повідомляють «Радіо Свобода» та РИА Новости з посиланням на МВС Білорусі.
У МВС зазначили, що зберігання екстремістських матеріалів, а також підписка на Telegram-канали та чати, визнані екстремістськими, переслідується законом.
Зараз у Білорусі за ґратами перебувають двоє журналістів «Радіо Свобода» — Ігор Лосик та Андрій Кузнечик. Журналісти Олег Груздзілович, Алесь Дащинський та Інна Студзінська перебувають під слідством.
- У Білорусі за підписку на екстремістські Telegram-канали може загрожувати кримінальна відповідальність. Під це визначення потрапило багато ЗМІ, які писали про репресії в Білорусі, придушення мітингів силовиками та фальсифікації на виборах.
- Нещодавно у Білорусі запропонували позбавляти громадянства за участь у протестах та «екстремістські злочини».