Ілон Маск від початку листопада продав акцій Tesla на майже $11 мільярдів
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Maja Hitij / Staff
Американський підприємець Ілон Маск продав акції компанії Tesla Inc. ще на $1 млрд. З початку листопада він реалізував папери на загальну суму $10,9 млрд.
Про це повідомляє Business Insider.
На початку листопада найбагатша людина світу Ілон Маск написав у Twitter, що продасть 10% своїх акцій, якщо користувачі соціальної мережі схвалять цей крок. Так і сталося.
За даними Комісії з цінних паперів та бірж (SEC), Маск вже реалізував опціони на купівлю 2,1 млн акцій за ціною $6,24 і одразу продав понад 934 тисячі акцій за ціною від $1 058 до $1 112 за акцію.
Щоб скоротити свою частку в компанії на 10%, Маск має продати ще 6,9 млн акцій Tesla.
- На початку листопада 2021 року Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії — його статки перевищили $300 мільярдів. Це сталося після того, як ринкова капіталізація компанії Tesla перевищила $1 трильйон. Наразі статки Маска оцінюють у $283 млрд.