Австрійський канцлер Шалленберг оголосив, що збирається у відставку. На своїй посаді він лише півтора місяця
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Канцлер Австрії Александер Шалленберг має намір піти у відставку лише через сім тижнів після отримання посади.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Про намір піти у відставку Шалленберг повідомив за кілька годин після того, як колишній канцлер Себастьян Курц оголосив про вихід з політики — він залишає посаду голови правлячої Австрійської народної партії (ÖVP) і складає мандат депутата.
Шалленберг заявив, що звільнить своє крісло, щойно стане відомим новий голова партії ÖVP.
«Я дотримуюсь твердої думки, що обидві посади — голови уряду та федерального голови партії, яка набрала в Австрії найбільшу кількість голосів, мають бути швидко воззʼєднані в одних руках», — сказав канцлер, уточнивши, що не збирається очолити правлячу партію.
Австрійські ЗМІ називають можливим майбутнім канцлером та головою ÖVP міністра внутрішніх справ Карла Нехаммера.
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