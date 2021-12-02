Голову САП знову не обрали. Офіс генпрокурора переніс засідання, але члени комісії вже оприлюднили свої бали

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Другого грудня засідання конкурсної комісії, яка обирає керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, знову зірвалося. Його перенесли на 6 та 7 грудня.

Саме сьогодні комісія мала оприлюднити бали кандидатів на посаду глави САП за практичне завдання та призначити дату співбесіди з двома фіналістами.

Голова «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін заявив, що засідання «зірвали підконтрольні Банковій члени комісії із обрання керівника САП».

Водночас один з членів комісії Роман Куйбіда у Facebook написав, що на сайті Офісу генпрокурора зʼявилося повідомлення про скасування засідання, хоча у Zoom зібралися майже всі члени комісії (тобто кворум був).

За його словами, «скасування засідання було несподіванкою для всіх присутніх членів та справжні причини досі не зрозумілі».

«Усі члени комісії повідомляли про готовність взяти участь у засіданні. І навіть зараз готові приєднатися, але посилання для зустрічі було скасовано», — доповнив Куйбіда.

Попри це члени конкурсної комісії від Ради прокурорів вирішили оприлюднити свої бали.

Драго Кос виставив такі бали:

Олександру Клименкові — 18;

Андрію Синюку — 10,5;

Катерині Клименко — 24;

Сергію Савицькому — 16,5.

Нона Цоцорія виставила такі бали:

Олександру Клименкові — 19,5;

Андрію Синюку — 10,5;

Катерині Клименко — 22,5;

Сергію Савицькому — 16,5.

Томас Фаєрстон виставив такі бали:

Олександру Клименкові — 19,5;

Андрію Синюку — 9;

Катерині Клименко — 21;

Сергію Савицькому — 13,5.

І я, Роман Куйбіда, виставив такі бали:

Олександру Клименкові — 18,5;

Андрію Синюку — 12,5;

Катерині Клименко — 21;

Сергію Савицькому — 18.

За словами Куйбіди, члени конкурсної комісії від Ради прокурорів готові повторити свої оцінки, коли засідання відбудеться.