Главу САП снова не избрали. Офис генпрокурора перенес заседание, но члены комиссии уже обнародовали свои баллы

Второго декабря заседание конкурсной комиссии, которая выбирает руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, снова сорвалось. Его перенесли на 6 и 7 декабря.
Сегодня комиссия должна была обнародовать баллы кандидатов на должность главы САП за практическое задание и назначить дату собеседования с двумя финалистами.
Глава «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин заявил, что заседание «сорвали подконтрольные Банковой члены комиссии по избранию руководителя САП».
В то же время, один из членов комиссии Роман Куйбида в Facebook написал, что на сайте Офиса генпрокурора появилось сообщение об отмене заседания, хотя в Zoom собрались почти все члены комиссии (то есть кворум был).
По его словам, «отмена заседания была неожиданностью для всех присутствующих членов, а настоящие причины до сих пор не ясны».
«Все члены комиссии сообщали о готовности поучаствовать в заседании. И даже сейчас готовы присоединиться, но ссылка на встречу была отменена», — дополнил Куйбида.
Несмотря на это, члены конкурсной комиссии от Совета прокуроров решили обнародовать свои баллы.
Драго Кос выставил следующие баллы:
- Александру Клименко — 18;
- Андрею Синюку — 10,5;
- Екатерине Клименко — 24;
- Сергею Савицкому — 16,5.
Нона Цоцория выставила следующие баллы:
- Александру Клименко — 19,5;
- Андрею Синюку — 10,5;
- Екатерине Клименко — 22,5;
- Сергею Савицкому — 16,5.
Томас Фейерстон выставил следующие баллы:
- Александру Клименко — 19,5;
- Андрею Синюку — 9;
- Екатерине Клименко — 21;
- Сергею Савицкому — 13,5.
И я, Роман Куйбида, выставил такие баллы:
- Александру Клименко — 18,5;
- Андрею Синюку — 12,5;
- Екатерине Клименко — 21;
- Сергею Савицкому — 18.
По словам Куйбиды, члены конкурсной комиссии от Совета прокуроров готовы повторить свои оценки, когда заседание состоится.
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