Кіпр посилює правила вʼїзду через штам Omicron. Вакциновані туристи повинні робити ПЛР-тести після прибуття до країни

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Igor Starkov / Unsplash

З 6 грудня Кіпр змінює правила вʼїзду для громадян України віком від 12 років. Українці щонайменше до 10 січня будуть зобов’язані робити ПЛР-тести на коронавірус після прибуття до країни.

Про це повідомляється на сторінці консульського відділу посольства України в Республіці Кіпр.

Як зазначається, такі заходи уряд Кіпру запровадив для стримування пандемії та захисту системи охорони здоров’я від збільшення кількості госпіталізацій хворих на COVID-19 у зв’язку з поширенням нового варіанту коронавірусу Omicron.

ПЛР-тести зобов’язані робити усі люди після прибуття до Кіпру повітряним або морським транспортом, незалежно від країни відправлення та наявності в них документів про вакцинацію чи одужання від коронавірусу.

Окремо наголошується, що ПЛР-тест оплачуватимуть самі пасажири.

Водночас пасажири, які в’їжджають в країну з портів для короткочасного відвідування, повинні мати негативний сертифікат ПЛР-тесту терміном до 72 годин, а на Кіпрі вони повинні зробити експрес-тести на антиген коштом республіки.

Наразі в аеропортах Ларнака та Пафос вже запровадили вибіркове ПЛР-тестування пасажирів на коронавірус. Воно триватиме до 6 грудня.