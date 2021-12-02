Європейський регулятор перевірить французьку вакцину проти коронавірусу від компанії Valneva
- Автор:
- Софія Телішевська
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Irwan / Unsplash
Комітет Європейського агентства з ліків (CHMP) дозволив відправити на експертизу вакцину VLA2001, яку розробила французька біотехнологічна компанія Valneva.
Лабораторні дослідження та клінічні випробування пройшли успішно, тож CHMP дав дозвіл на експертизу. Проведені тестування підтвердили, що вакцина викликає вироблення антитіл проти COVID-19.
Надалі вже Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) проведе оцінку відповідності вакцини звичайним стандартам ЄС щодо ефективності, безпеки та якості.
Valneva займається розробкою інактивованих вакцин, виготовлених з живого вірусу шляхом хімічної інактивації. Це традиційна технологія виробництва вакцин, що використовується понад 60 років.
Наразі сертифікованими у ЄС вважають препарати (Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Janssen/Johnson & Johnson, Spikevax/Moderna, Vaxzevria/Oxford–AstraZeneca).
- В Україні з 8 листопада почали відстороняти від роботи невакцинованих освітян і чиновників без збереження зарплати та нарахування стажу (звільняти їх заборонено) — допоки вони не зроблять щеплення. Для них вакцинація від коронавірусу є обовʼязковою. Це правило не поширюється на працівників, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний документ. З 8 листопада таку довідку можна взяти у сімейного лікаря (форма № 028).