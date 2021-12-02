Підсумки 2021 року. Apple опублікувала перелік найпопулярніших треків в Україні та світі

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Компанія Apple опублікувала переліки найпопулярніших за 2021 рік пісень у світі та Україні. Перше місце у списку Apple Music посів трек Dynamite, який вийшов ще у 2020 році.

Найпопулярніші пісні у світі:

Dynamite (BTS);

Drivers Licence (Олівія Родріго);

Positions (Аріана Гранде);

For the Night (Pop Smoke);

Blinding Lights (The Weeknd).

Найпопулярніші пісні в Україні:

«Птичка» (HammAli and Navai);

Rampampam (Minelli);

«Чистый» (Scriptonite);

Astronaut in the Ocean (Masked Wolf);

«Снова я напиваюсь» (SLAWA MARLOW);

Minor (Miyagi and Andy Panda);

«Пополам» (Branya);

Cristal and МОЁТ (Morgenstern);

«Патрон» (Miyagi and Andy Panda);

The Business (Tiesto).

Нещодавно і YouTube опублікував перелік найпопулярніших відео в Україні у 2021 році. Так, українці найбільше дивились на YouTube інтервʼю відомих людей, а також телевізійні шоу, серіали та розважальний контент. Лідер за кількістю переглядів в Україні — розслідування російського опозиціонера Олексія Навального про палац для Путіна.