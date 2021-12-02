Рада ухвалила закон про «вакцинаційну тисячу» від Зеленського

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Верховна Рада у другому читанні і в цілому ухвалила законопроєкт про виплату українцям тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу.

За відповідне рішення проголосували 253 народні депутати.

Програма з виплати грошей за щеплення від коронавірусу стартує 19 грудня, її мета — підтримка бізнесу, який постраждав унаслідок пандемії, та мотивація вакцинації. Виплачувати тисячу гривень будуть усім вакцинованим, а не тільки тим, хто зробив щеплення після 19 грудня.

Спочатку отримати кошти можна буде лише через додаток «Дія» (на спеціальну банківську картку), згодом в уряді обіцяли вигадати варіанти для тих, хто не має смартфонів.

Витратити отриману тисячу можна буде протягом 4 місяців.