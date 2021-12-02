Кабмін збільшив до 8 мільярдів гривень загальну суму виплат для вакцинованих українців

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Кабінет міністрів України на засіданні 2 грудня вирішив збілишити до 8 мільярдів гривень загальну суму, яку з 19 грудня спрямують на виплати вакцинованим українцям. Спершу сума цього «фонду» становила 6 мільярдів гривень.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

«На старті програми отримання коштів відбуватиметься через застосунок «Дія». Практичну допомогу людям надаватимуть майже 100 очних пунктів підтримки «Дії». Мета програми — підтримати бізнес, який постраждав унаслідок пандемії, і простимулювати вакцинацію», — зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, 15 листопада президент Зеленський повідомив, що за вакцинацію від коронавірусу обома дозами українці отримають по тисячі гривень. Їх можна буде витратити лише в певних сферах: придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концерт чи виставку або купити квитки для мандрівок усередині країни, на внутрішні залізничні та авіаперевезення.

Виплачувати кошти будуть усім вакцинованим, а не тільки тим, хто зробив щеплення після 19 грудня. Тисяча приходитиме на картку: українці в додатку «Дія» пройдуть верифікацію та отримуватимуть спеціальну банківську картку. Ті, у кого «Дії» немає, отримають гроші іншим шляхом (механізм поки невідомий). Кошти можна буде витратити протягом 4 місяців.