Ексканцлер Австрії Себастьян Курц йде з політики
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Колишній канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив, що йде з посади голови Австрійської народної партії та складає мандат депутата.
Про це він заявив під час пресконференції 2 грудня, повідомляє The Local.
Курц назвав останні кілька місяців «неймовірно напруженим часом» та «американськими гірками емоцій».
Також ексканцлер сказав, що недавнє народження сина дало йому зрозуміти, що він більше не хоче займатися політикою.
Окремо Курц прокоментував висунуті проти нього звинувачення в корупції, назвавши їх «помилковими». Водночас він запевнив, що не є «ні святим, ні злочинцем».
У п’ятницю, 3 грудня, відбудеться засідання федерального виконавчого органа партії, на якому Курц передасть головування в Австрійській народній партії Августу Вегінгеру.
ЗМІ з посиланням на джерела в урядових колах повідомляють, що наступним федеральним канцлером Австрії стане міністр внутрішніх справ Карл Нехаммер.
- 6 жовтня у Відні прокуратура провела обшуки в офісі Себастьяна Курца, а також у штаб-квартирі його Австрійської народної партії. Правоохоронці розслідують справу за звинуваченнями у зловживанні довірою, хабарництві та корупції. В основі звинувачень — дослідження, опубліковані в ЗМІ за рахунок Мінфіну. Вони нібито містять неправдиві дані та мали на меті просувати політику уряду. Під підозрою Курц і його найближче оточення.
- 8 жовтня в парламенті вимагали відставки Курца і погрожували йому вотумом недовіри. Наступного дня Курц сам пішов у відставку. Новим канцлером Австрії став Александер Шалленберг.
- 18 листопада парламент Австрії одноголосно позбавив недоторканності колишнього канцлера Себастьяна Курца.