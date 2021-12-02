Зеленський зареєстрував у Раді низку законопроєктів про множинне громадянство. Ось що він пропонує

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді ряд законопроєктів про множинне громадянство, які він анонсував під час щорічного звернення до парламенту 1 грудня.

Про це Офіс президента повідомив 2 грудня.

По-перше, законопроєкт №6368 має визначити ставлення держави до українських громадян, які мають громадянство інших держав (документ уточнить повноваження державних органів).

Другий законопроєкт стосується нацбезпеки — №6369. У ньому ідеться про систему декларування наявності громадянства інших держав та про перевірки на достовірність даних у цій декларації. Із цим є ще повʼязаний законопроєкт №6372: про адміністративну відповідальність за несвоєчасне подання або взагалі неподання декларації про наявність іншого громадянства. За навмисні спроби приховати факт подвійного громадянства — кримінальна відповідальність.

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Також Зеленський пропонує ввести обмеження для суддів (№6371) та митників (№6370): якщо є ще одне громадянство, то не можна обіймати посаду в органах судової влади та митної служби.