Зеленський зареєстрував у Раді низку законопроєктів про множинне громадянство. Ось що він пропонує
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді ряд законопроєктів про множинне громадянство, які він анонсував під час щорічного звернення до парламенту 1 грудня.
Про це Офіс президента повідомив 2 грудня.
По-перше, законопроєкт №6368 має визначити ставлення держави до українських громадян, які мають громадянство інших держав (документ уточнить повноваження державних органів).
Другий законопроєкт стосується нацбезпеки — №6369. У ньому ідеться про систему декларування наявності громадянства інших держав та про перевірки на достовірність даних у цій декларації. Із цим є ще повʼязаний законопроєкт №6372: про адміністративну відповідальність за несвоєчасне подання або взагалі неподання декларації про наявність іншого громадянства. За навмисні спроби приховати факт подвійного громадянства — кримінальна відповідальність.
Також Зеленський пропонує ввести обмеження для суддів (№6371) та митників (№6370): якщо є ще одне громадянство, то не можна обіймати посаду в органах судової влади та митної служби.
- Українська діаспора підготувала законопроєкт про легалізацію подвійного громадянства для іноземців українського походження.
- Із 23 липня 2021 року у деклараціях чиновників повинна відображатися інформація про відсутність громадянства іноземної держави, а також документів, що дають право на постійне проживання на території іншої держави.