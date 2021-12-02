Компанія Tesla офіційно переїхала до Техасу. Там менші податки

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Американський виробник електромобілів Tesla повідомив Корпорації фондових бірж США про офіційний переїзд зі штату Каліфорнія до Техасу. Про це пише Businnes Insider.

Цей переїзд до міста Остін зближує Tesla із іншою компанією Ілона Маска — SpaceX. Одним з імовірних факторів, що сприяли цьому переїзду, є той факт, що Ілон Маск збирається заощадити близько $2,5 мільярда на податках на приріст капіталу. Однак у штаті Техас є свої особливості: закони про франшизу забороняють компанії продавати автомобілі безпосередньо клієнтам.

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Цього року Tesla має завершити будівництво заводу Tesla Giga Texas в Остіні, де працюватиме 5 тисяч робітників. Він відкриється цього року.

У грудні минулого року Маск повідомив, що сам перебрався до Техасу, де розташовані основні операційні потужності іншої його компанії — SpaceX. Останніми роками штат Техас приваблює дедалі більше технологічних компаній і стартапів через нижчі податки, ніж у Каліфорнії, і дешевше житло.