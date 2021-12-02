В Україні за добу вакцинували від коронавірусу понад 210 тисяч людей

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Plastifikator x «Бабель»

В Україні за добу 1 грудня зробили 210 869 щеплень від коронавірусу. Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило вранці 2 грудня.

Загалом з початку вакцинальної кампанії в Україні повністю вакцинували 11 415 141 людину.

Щодо кількості хворих на коронавірус, за добу 1 грудня його підтвердили у 13 531 людини, шпиталізували 3 003 людей, померли 525 хворих. З початку пандемії в Україні на ковід перехворіли 3 463 872 людини, померли від нього 87 057 українців.