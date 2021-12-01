Дім Маккалістерів з фільму «Сам удома» виставили на Airbnb

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На сайті оренди житла Airbnb зʼявилась можливість орендувати будинок сімʼї Маккалістерів з фільму «Сам удома». Особняк розташований на околицях Чикаго (США) і його уже прикрасили до різдвяних свят.

Будинок поки можна забронювати на один день, 12 грудня. Ціна на сайті ще не вказана, а саме бронювання відкриється 7 грудня.

У будинку є чотири гостьові кімнати та дві спальні, а сам опис особняка складений від імені старшого брата Кевіна — База Маккалістера. Він пише, що в дитинстві був не надто любʼязним, але тепер подорослішав і змінився.

«Я виріс і тепер щасливий запросити вас у свій сімейний будинок на ці свята — і навіть готовий поділитися піцою. Але постарайтеся не дати моєму павуку Акселю вислизнути. Отже, поки ми їдемо у відпустку (цього разу всі разом), я запрошую одну компанію бешкетників дозволити своїм внутрішнім дітям вільно бігати в будинку мого дитинства», — зазначив Баз.

Він додав, що у будинку діятимуть «правила молодшого брата» Кевіна, тож гостям дозволено їсти шкідливу їжу, дивитися заборонені фільми, брати лосьйон батька, але при цьому триматися подалі від його кімнати.

Гостям пропонують поїсти піцу та макарони з сиром, а також зібрати набір Lego, який відображає точну копію будинку Маккалістерів. Він складається з першого і другого поверхів, кухні, підвалу і горища. У комплекті також ідуть мініфігурки головних героїв — Кевіна, Гаррі, Марва, Кейт і старого Марлі.