Держприкордонслужба спростувала фейк про «розстріл мігрантів у Чорнобильській зоні»
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- Олег Панфілович
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Кравченко Андрій / POOL / УНІАН
Державна прикордонна служба спростувала інформацію про начебто розстріл мігрантів, які проривалися до України через Чорнобильську зону.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
«Жодних виявлень груп незаконних мігрантів на кордоні з Республікою Білорусь, зокрема в районі Чорнобильської зони не було», — заявили у відомстві. Також відомство назвало фейковим відеозапис, на якому зображений «прорив» із написом PRILUKI.
Прикордонники попросили громадян залишатися свідомими, не розповсюджувати інформацію фейкових ресурсів і ту, яка використовується російською пропагандою.
- 18 листопада українські прикордонники затримали 15 мігрантів із країн Близького Сходу, які прибули з Білорусі.
- 24 листопада на кордоні з Білоруссю розпочалася спільна спеціальна операція українських прикордонників під назвою «Полісся».
- З 8 листопада криза з тисячами мігрантів спостерігається на кордоні Польщі та Білорусі. Там утворився стихійний табір, а мігранти кілька разів намагалися штурмувати кордон. Масовий штурм розпочався 16 листопада, через нього постраждали 7 польських силовиків.