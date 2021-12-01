SpaceX тестує супутниковий інтернет Starlink у літаках
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Videvo
Компанія SpaceX Ілона Маска почала тестувати супутниковий інтернет від своєї системи Starlink у пасажирських літаках, щоб запропонувати авіалініям високошвидкісне зʼєднання.
Про це пише Bloomberg.
За словами віцепрезидента SpaceX з продажів Джонатана Хофеллера, у тестах беруть участь кілька компаній, імовірно, авіаційних, але він їх не назвав. Він також не розкрив подробиць випробувань і наскільки просунулися переговори з авіакомпаніями. Водночас компанії Viasat, Intelsat і Telesat Corp. уже бачать у Starlink прямого конкурента.
Хофеллер заявив, що система Starlink швидко модернізується. За його словами, на тиждень виробляється шість супутників Starlink, а компанія переходить на складнішу версію моделі.
- У планах SpaceX — вивести на орбіту понад 30 тисяч супутників Starlink для покриття високошвидкісним інтернетом усього світу. На кінець жовтня на орбіті перебували близько 1 800 супутників. Тестувати інтернет SpaceX почала в жовтні 2020 року, запустивши замовлення послуги ($99 на місяць). Абонентське підключення має розпочатися у 2022 році.
- Напередодні Ілон Маск повідомив, що SpaceX змінила орбіту деяких супутників Starlink, щоб вони не зіштовхнулися з космічним сміттям.
- 1 грудня 2021 року стало відомо, що Ілон Маск попередив співробітників про ризик банкрутства SpaceX через проблеми із розробкою двигунів Raptor для ракети Starship, яка в майбутньому повинна виводити на орбіту, зокрема, супутники Starlink.