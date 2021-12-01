Листопад-2021 став найспекотнішим за останні 20 років і потрапив до десятка найтепліших від 1881 року

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Листопад 2021 року потрапив до десятка найтепліших від 1881 року в Києві.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура листопада у столиці становила +4,8 °С, що вище за кліматичну норму від 1991 року на 2,2 градуса.

Найхолодніше було 17 листопада, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -7,1 °С, а найтепліше — 5 листопада, коли максимальна температура досягла +15,8 °С.

За всю історію спостережень найнижче стовпчики термометрів у в останній місяць осені опускалися 26—27 листопада 1890 року (-21,9 °С), а найсильніше повітря прогрівалося 1 листопада 1926 року (+23,2 °С).

У Києві на проспекті Науки за місяць випало 29 мм опадів, що становило 63% кліматичної норми.

Окремо в обсерваторії зазначили, що метеорологічна осінь у Києві триватиме, поки середньодобова температура повітря стійко не перетне позначку 0 °С в бік зниження. Зазвичай це відбувається 29 листопада.